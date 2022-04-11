"ВКонтакте" заблокировала страницу Шлосберга

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг заявил 11 апреля о блокировке своей страницы в соцсети "ВКонтакте". Извещение об этом пришло политику в понедельник незадолго до полудня, сообщил он в своем Telegram-канале.

Согласно тексту уведомления, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры от 10 апреля. Ведомство якобы обнаружило на странице "яблочника" недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

В ответ Шлосберг попросил администрацию "ВКонтакте" предоставить ссылку на материал с дискредитирующими Вооруженные силы фейками и пообещал незамедлительно удалить его. "На нашей странице такие материалы, по нашему мнению, отсутствуют", — при этом указал он.

Ответ соцсети в настоящее время не получен, указал оппозиционер.

В конце марта Роскомнадзор заблокировал личный сайт Шлосберга. По словам политика, за прошедшее время сотрудники РКН "не ответили ни на одно письмо" по этому поводу. Теперь он намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой указать материалы, которые, по мнению надзорного ведомства, нарушили российское законодательство.