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Новости 14:33

Лавров объяснил проведение спецоперации противостоянием с США

фото ЗакС политика Лавров объяснил проведение спецоперации противостоянием с США

Спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на полное доминирование в мире, объявил 11 апреля глава МИД Сергей Лавров в интервью "России 24".

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — приводит слова министра РИА "Новости". По версии Лаврова, это доминирование "выстраивается с грубейшими нарушениями международного права" и по неким правилам, "о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю".

Ранее российские власти называли в качестве целей спецоперации на Украине проведение денацификации и демилитаризации этой страны.


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