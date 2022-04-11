Лавров объяснил проведение спецоперации противостоянием с США

Спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на полное доминирование в мире, объявил 11 апреля глава МИД Сергей Лавров в интервью "России 24".

"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене", — приводит слова министра РИА "Новости". По версии Лаврова, это доминирование "выстраивается с грубейшими нарушениями международного права" и по неким правилам, "о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю".

Ранее российские власти называли в качестве целей спецоперации на Украине проведение денацификации и демилитаризации этой страны.