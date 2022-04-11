Невзирая на запрет Рогозина, сотрудники "Роскосмоса" будут летать в дорогостоящие заграничные командировки

Из бюджета государственной корпорации "Роскосмос" уйдёт 130 млн рублей на дорогостоящие служебные командировки сотрудников за рубеж, следует из информации, имеющейся в тендере, размещённом на портале госзакупок.

Отметим, что чуть более месяца назад глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ограничил выезд за рубеж и отпуска для своих сотрудников, объяснив решение, как писал РБК, "обострением геополитической обстановки и санкционной политики", что, впрочем, не помешало компании заключить договор на "поездки за рубеж, включая страны СНГ и Балтии".

В контракте прописано, что сотрудники "Роскосмоса", отправившиеся в командировки, должны размещаться в помещениях для делегаций и VIP-залах аэропортов. При этом, указано в техзадании к тендеру, перевозить работников госкорпорации должны будут исключительно представительские автомобили.