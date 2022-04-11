Петербуржцы смогут на безвозмездной основе посетить Музей космонавтики 12 апреля

Жители Северной столицы, а также гости города смогут на безвозмездной основе посетить городской Музей космонавтики 12 апреля, известил петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский у себя в телеграм-канале.

Вход в учреждение культуры будет свободным в период с 11:00 до 18:00. Также с 17:00 до 21:00 на территории Люмьер-холла зрителям покажут интерактивную программу о космосе, после чего там пройдёт концерт.

Наконец, позднее, 17 апреля, в на Вертолётной площадке Петропавловской крепости в 34-й раз пройдут Показательные старты моделей ракет, изготовленных школьниками, студентами и энтузиастами кружков ракетно-космического моделирования.