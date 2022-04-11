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Новости 15:12

Правительство упростит процедуру регистрации иностранных лекарств

фото ЗакС политика Правительство упростит процедуру регистрации иностранных лекарств

Правительство ускорит и упростит процедуру регистрации в России зарубежных лекарств, сообщил 11 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

"Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране, — известил Мишустин участников встречи. — Также можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах".

По словам главы кабмина, в настоящее время принимаются усилия по обеспечению россиян лекарственными препаратами. При этом "пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции".

Также Мишустин сообщил о запуске программы поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности наравне с дистрибьюторами лекарств и аптечными сетями. "Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1 %, а банкам будет компенсироваться до 2 %", — рассказал он.


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