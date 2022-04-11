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Новости 15:42

Себестоимость строительства жилья в Петербурге может вырасти на 10-15%

фото ЗакС политика Себестоимость строительства жилья в Петербурге может вырасти на 10-15%

Стоимость строительства недвижимости в Петербурге может вырасти на 10-15% в 2022 году, сообщили 11 апреля "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании "Главстрой Санкт-Петербург" Александра Лелина. Прогноз прозвучал в ходе данного изданию интервью.

"Мы прогнозируем, что общий рост себестоимости в течение года будет в пределах 10-15%. С одной стороны, на этот рост повлияют все реалии сегодняшнего дня, когда рынок лихорадит, поставщики задерживают материалы, завышают цены и т.д. Но с другой стороны, правительство оказывает меры по стабилизации строительного рынка", — сообщил Лелин.

Стоимость некоторых зарубежных комплектующих выросла в последнее время в два раза, сообщил бизнесмен. При этом он оговорился, что их доля зачастую невелика в общей стоимости строительства. Также Лелин поведал о мерах поддержки отрасли со стороны государства, указав при этом на подешевение металла со 100 тысяч до 60 тысяч рублей за тонну.

Фото: pixabay


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