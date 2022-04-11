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Новости 17:29

После отмены наличной оплаты проезда в транспорте обнаружено 76 безбилетников

фото ЗакС политика После отмены наличной оплаты проезда в транспорте обнаружено 76 безбилетников

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков на пресс-конференции ТАСС 11 апреля рассказал о первых днях работы транспортной реформы в Петербурге. Он напомнил, что теперь на ряде маршрутов нельзя оплатить проезд наличными деньгами - там же отсутствуют кондукторы. 

В первые дни 97 бригад проверили 29 тысяч пассажиров на оплату проезда, сообщил Поляков. По его словам, всего было выявлено 76 безбилетников.

Так как пока не все люди знают об отмене оплаты проезда наличными, безбилетников не штрафовали, сказал председатель комитета. Им объясняли новые правила и называли места для покупки проездного, уточнил Поляков.

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовал первый этап транспортной реформы, при которой отменяются ряды маршрутов. Следующий этап должен стартовать летом 2022 года. 

 


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