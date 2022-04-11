Не менее 15 млрд рублей вложат в строительство перинатального центра на улице Вавиловых

На улице Вавиловых в Петербурге появится новый перинатальный центр: соответствующее решение окончательно утвердили в ходе совещания градоначальника Александра Беглова с членами правительства города.

Будущее медучреждение будет рассчитано на 260 мест, там откроют отделение для выхаживания новорожденных, отделения лучевой и МРТ-диагностики.

Все услуги будут предоставляться петербуржцам в рамках ОМС.

Предыдущий центр, который был открыт на улице Вавиловых ещё в 1979 году, закрыли уже более десяти лет назад - в 2013-м.

Медучреждение возведут по принципу государственно-частного партнёрства: ключевым инвестором выступит ООО "Современные перинатальные технологии", который входит в ГК "ЕКС". Ещё в 2019 году город подписал с компанией соглашение в рамках ПМЭФ.

Совокупный объём инвестиций в проект составит не менее 15 млрд рублей, из которых 5 млрд должны выделить Минздрав и Минфин РФ в рамках программы софинансирования.