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Новости 17:58

Глава комитета по транспорту посоветовал недовольным разовыми проездными купить "Подорожник"

фото ЗакС политика Глава комитета по транспорту посоветовал недовольным разовыми проездными купить "Подорожник"

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков выступил на пресс-конференции ТАСС 11 апреля по теме транспортной реформы в Петербурге. Часть вопросов от журналистов к нему касалась того, что жители города много жалуются на неудобство в приобретении разового проездного с QR-кодом.

Транспортная реформа предполагает отказ от оплаты проезда наличными на большинстве маршрутов. Одноразовый проездной можно приобрести в вестибюлях метрополитена и специальных киосках. При этом они действительны только три дня. 

Журналисты отметили, что для петербуржцев такая система неудобна, и поинтересовались, почему проездные нельзя купить впрок. 

- Еще раз хочу повторить нашу позицию. Те, кто даже редко пользуется [транспортом], могут приобрести карту "Подорожник". На нее в том числе можно положить деньги. Они не сгорают, - ответил на это Поляков. 

Он добавил, что с начала транспортной реформы, с 1 апреля, всего в Петербурге купили 432 разовых билета. Больше 99% пассажиров оплачивают проезд бесконтактными способами, заявил председатель комитета. 

София Саттарова


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