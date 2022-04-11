Глава комитета по транспорту посоветовал недовольным разовыми проездными купить "Подорожник"

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков выступил на пресс-конференции ТАСС 11 апреля по теме транспортной реформы в Петербурге. Часть вопросов от журналистов к нему касалась того, что жители города много жалуются на неудобство в приобретении разового проездного с QR-кодом.

Транспортная реформа предполагает отказ от оплаты проезда наличными на большинстве маршрутов. Одноразовый проездной можно приобрести в вестибюлях метрополитена и специальных киосках. При этом они действительны только три дня.

Журналисты отметили, что для петербуржцев такая система неудобна, и поинтересовались, почему проездные нельзя купить впрок.

- Еще раз хочу повторить нашу позицию. Те, кто даже редко пользуется [транспортом], могут приобрести карту "Подорожник". На нее в том числе можно положить деньги. Они не сгорают, - ответил на это Поляков.

Он добавил, что с начала транспортной реформы, с 1 апреля, всего в Петербурге купили 432 разовых билета. Больше 99% пассажиров оплачивают проезд бесконтактными способами, заявил председатель комитета.

София Саттарова