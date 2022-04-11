Беглов процитировал киноперсонажа Данилу Багрова в своем обращении

Петербургские проекты в области культуры получили более 505 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив, сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении в эфире "Радио России". В частности, грант получила выставка о кинорежиссере Александре Балабанове, указал он.

Комментируя это известие, Беглов не преминул вспомнить расхожую цитату из фильма "Брат 2". "Я думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее", — сообщил градоначальник в своем обращении.

Перед этим губернатор коснулся вопроса помощи российским солдатам и офицерам, проходящим лечение в петербургских госпиталях после участия в спецоперации на Украине. "Наша армия освобождает Донбасс от современных фашистов", — заявил Беглов и пообещал, что город сделает всё возможное для поддержки военнослужащих. Также, рассуждая о ситуации в стране, глава города заявил об усилении сплоченности вокруг президента и росте доверия правительству. Конкретных цифр он, впрочем, не привел.