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Между Петербургом и Калининградом хотят запустить круизные лайнеры

фото ЗакС политика Между Петербургом и Калининградом хотят запустить круизные лайнеры

Два отдалённых друг от друга региона - Петербург и Калининград - могут связать круизным сообщением: чиновники полагают, что данные направления могут быть популярными у туристов.

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов известил, что вверенный ему субъект РФ подключился к программе поддержки круизного туризма, делится "Петербургский дневник".

Предполагается, что лайнеры будут курсировать между Северной столицей и портом Балтийск. Администрации обоих российских городов находят это сообщение весьма выгодным.

Ожидается, что проект может быть реализован уже в нынешнем году, однако точные сроки запуска не конкретизируются.


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