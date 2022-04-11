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Беглов: В Петербурге и Ленобласти реализуют 16 транспортных объектов по схеме ГЧП

фото ЗакС политика Беглов: В Петербурге и Ленобласти реализуют 16 транспортных объектов по схеме ГЧП

В Петербурге и Ленобласти строятся или готовятся к реализации 16 транспортных объектов по схеме государственно-частного партнерства, известил 11 апреля губернатор Александр Беглов. Сообщение об этом прозвучало в ходе его еженедельного обращения к петербуржцам в эфире "Радио России".

По словам чиновника, объем привлеченных инвестиций составляет 674 миллиарда рублей, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Также градоначальник известил петербуржцев о создании рабочей группы по отслеживанию бесперебойной работы транспортной отрасли в Петербурге. Возглавил ее вице-губернатор Максим Соколов.


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