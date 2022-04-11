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Новости 20:04

Суд впервые арестовал иностранца по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд впервые арестовал иностранца по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы арестовал гражданина Колумбии по обвинению в распространении недостоверных сведений о российской армии (ст. 207.3 УК), сообщило 11 апреля РИА Новости. Как уточнило информагентство, это первый случай в России, когда фигурантом подобного дела стал иностранец.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Колумбии — обвиняемого Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Срок ареста установлен на 2 месяца, до 8 июня 2022 года", — цитирует издание сообщение пресс-службы суда.

Колумбиец обвиняется в распространении фейков в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет либо же штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, уточняет издание. При этом предполагаемые соучастники мужчины не называются.


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