Волованы с икрой, треска под маринадом, мини-шашлычки из индейки: ЗакС готовит меню для официальных встреч

Законодательное собрание Петербурга в 2022 году будет баловать гостей официальных встреч и мероприятий блюдами из лосося и индейки, а также волованами с икрой и салатом "Мимоза". Соответствующую закупку опубликовали 11 апреля. На фуршеты во время парламентских мероприятий готовы потратить до 3 млн рублей.

Всего меню Заксобрания насчитывает 85 позиций. В нем 21 холодная закуска, 13 салатов, 11 горячих закусок, пять горячих блюд, более двадцати различных видов выпечки и десертов, а также холодные и горячие напитки. Объем запрашиваемых услуг, как и меню на каждом отдельном мероприятии, будет формироваться по заявкам заказчика. Будущий поставщик будет уведомлен о планируемой встрече за 48 часов до планируемого мероприятия.

Из холодных закусок могут заказать волованы с икрой, баклажаны, фаршированные орехом и сыром, роллы из ветчины с сыром, печеночный торт и другие изысканные блюда. Дороже всего из них оценили волованы с икрой. За одну порцию готовы заплатить до 339 рублей.

Среди салатов будут представлены классические "Мимоза", "Сельдь под шубой" и "Греческий". Кроме них для гостей подготовят салат "Нежность" из шампиньонов, картофеля, лука и соленых огурцов. Еще есть четыре разновидности овощного салата. Самым дорогим стал "Боцманский" за 373 рубля за 150 грамм. В него нарежут лосось, картофель, лук, огурец и зеленый горошек.

В список горячих закусок попали треска в кляре, картофель "Шато" в беконе, а также мини-шашлычки из индейки и лосося. Последние обойдутся Заксобранию в 385 рублей за порцию.

Самые дорогие позиции представлены в разделе горячих блюд. Лидерами по дороговизне стали стейк из лосося за 1036 рублей, жареный палтус за 907 рублей и утиная грудка в апельсиновом соусе за 790 рублей. Вес каждой порции должен быть не меньше 150 грамм.

Из выпечки самой затратной станет, как и в других категориях, продукция с рыбой. Пирожки с лососем и треской оценили в 94 рубля за штуку. Из пирожных - капкейк "Красный бархат" за 110 рублей. Также на столах могут расставить "Наполеон", желе с фруктами и другие сладости.

Мероприятия в Законодательном собрании будут проходить в трезвом формате - в документации к электронной закупке указаны лишь соки, морс, вода, лимонад, а также чай и кофе.

Прием заявок от поставщиков продлится до 19 апреля.

В прошлом году городской парламент выделил на услуги по организации питания во время официальных встреч 1,8 млн рублей. Поставщиком стала столовая Мариинского дворца.

Константин Леньков