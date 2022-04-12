Росавиация продлила до 19 апреля ограничения на полёты в южные аэропорты

Вплоть до 19 апреля пролонгированы ограничения на полёты в аэропорты юга, введённые Росавиацией после начала "специальной военной операции" на Украине.

Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Отечественным перевозчикам рекомендовано летать в обход данных населённых пунктов и использовать для приземления воздушные гавани, расположенные в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российский аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме.