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Новости 9:28

Росавиация продлила до 19 апреля ограничения на полёты в южные аэропорты

фото ЗакС политика Росавиация продлила до 19 апреля ограничения на полёты в южные аэропорты

Вплоть до 19 апреля пролонгированы ограничения на полёты в аэропорты юга, введённые Росавиацией после начала "специальной военной операции" на Украине.

Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Отечественным перевозчикам рекомендовано летать в обход данных населённых пунктов и использовать для приземления воздушные гавани, расположенные в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российский аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме.


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