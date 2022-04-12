Кассационный суд в очередной раз оставил в силе постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Девятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный во Владивостоке, оставил без изменения постановление Якутского городского суда о принудительном лечении шамана Александра Габышева, известил у себя в телеграм-канале адвокат Алексей Прянишников.

Защита намерена оспорить очередное решение уже в Верховном суде РФ.

Днём ранее, 11 апреля, стало известно, что Александра Габышева вывезли из новосибирского психдиспансера в Уссурийск - для участия в сегодняшнем заседании.

Ранее, напомним, шаману заменили арест на принудительное психиатрическое лечение в рамках дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Впоследствии шамана также признали невменяемым.

Широкую известность религиозный деятель из Якутии получил в 2019 году, когда предпринял попытку пешком дойти до Кремля, чтобы провести обряд по изгнанию Владимира Путина.