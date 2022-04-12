Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia опубликовал заявление о прекращении работы в России, к чему компания готовилась с первых дней военной спецоперации на Украине. В течение предыдущих полутора месяцев фирма свернула поставки в Россию и перестала заниматься развитием бизнеса в ней.

В официальном заявлении отмечается, что уход будет произведен максимально ответственно: компания считает, что нужно не допустить перебоев в работе телекоммуникационных сетей и проблем с доступом россиян к интернету.

"Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", - гласит текст документа в переводе.

По оценкам Nokia, на долю российского рынка в последнее время приходилось менее 2% так называемых чистых продаж. Компания рассчитывает, что потеря этой потенциальной прибыли не помешает исполнить запланированные финансовые показатели на 2022 год.