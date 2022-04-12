"Идея возникла у Медведева": ЕР запустила проект по импортозамещению "Выбирай своё"

"Единая Россия" учредила собственный проект по импортозамещению "Выбирай своё", известил глава исполкома партии Александр Сидякин.

Единоросс уточнил, что "идея этого проекта возникла у председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева" ещё в середине марта, после чего он поручил начать подготовку к его запуску.

Координировать работу проекта ЕР будет первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. Общественным советом при новой партийной структуре в свою очередь займётся глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы должны решить задачи по сохранению рабочих мест, удовлетворению спроса. Нужно создавать антимонопольную политику, обеспечить эффективное вовлечение граждан в самозанятость, в предпринимательскую деятельность. Замещать спрос на те или иные товары", - аргументировал Сидякин, чьи слова приводит ТАСС.