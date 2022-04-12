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Новости 12:10

Путин: Россию невозможно жестко изолировать

фото ЗакС политика Путин: Россию невозможно жестко изолировать

Президент Владимир Путин, по случаю Дня космонавтики посетивший космодром "Восточный", высказался о геополитической напряженности и возможных последствиях российской военной спецоперации на Украине, которая длится с 24 февраля.

"Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", - приводит фрагмент его выступления ТАСС.

По словам президента, невозможность купить зарубежные высокие технологии за нефтедоллары позволит развивать в стране "собственные компетенции".

Говоря о военной спецоперации, Путин заявил, что открытое столкновение двух сторон рано или поздно все равно бы случилось. Сторону-противника он охарактеризовал как некие антироссийские силы, выращивавшиеся на Украине представителями западных государств.

Напомним, что в отношении России международное соообщество с конца февраля ввело беспрецедентное число различных санкций, которых в правительстве насчитали свыше шести тысяч.


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