Замглавы МО "Горелово" Меньшиков складывает полномочия

Заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков (КПРФ) намерен сложить полномочия муниципального депутата, следует из повестки заседания совета на 13 апреля. Глава округа Дмитрий Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что Меньшиков принял решение отказаться от мандата из-за семейных обстоятельств.

Иванов предположил, что его новым заместителем могут стать Александр Фатеев ("Единая Россия") или Любовь Волкова ("Единая Россия"), которые уже ранее занимали эту должность. Руководитель муниципалитета отметил, что Меньшиков может сам рекомендовать кого-либо из депутатов совета на этот пост.

Связаться с Меньшиковым для получения оперативного комментария корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Константин Леньков