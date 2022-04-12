Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 13:44

Замглавы МО "Горелово" Меньшиков складывает полномочия

фото ЗакС политика Замглавы МО "Горелово" Меньшиков складывает полномочия

Заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков (КПРФ) намерен сложить полномочия муниципального депутата, следует из повестки заседания совета на 13 апреля. Глава округа Дмитрий Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что Меньшиков принял решение отказаться от мандата из-за семейных обстоятельств. 

Иванов предположил, что его новым заместителем могут стать Александр Фатеев ("Единая Россия") или Любовь Волкова ("Единая Россия"), которые уже ранее занимали эту должность. Руководитель муниципалитета отметил, что Меньшиков может сам рекомендовать кого-либо из депутатов совета на этот пост. 

Связаться с Меньшиковым для получения оперативного комментария корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Горелово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Волкова Любовь Константиновна
Иванов Дмитрий Аркадьевич
Меньшиков Григорий Геннадьевич
Фатеев Александр Анатольевич
Упоминаемые персоны
Волкова Любовь Константиновна 
Иванов Дмитрий Аркадьевич 
Меньшиков Григорий Геннадьевич 
Фатеев Александр Анатольевич  

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама