Активисты обнаружили новые свалки на правом берегу Невы

Вместе с исчезновением снежных завалов в Петербурге получил новые свалки, о чем сообщили экоактивисты из движения "Зеленый фронт", проинспектировавшие восточную часть Невского района и Кудрово. В частности, горы мусора выросли рядом с путепроводом Нева, а в трех минутах ходьбы от него территорию около дома 102к5 по Народной улице продолжает омрачать свалка, с которой неравнодушные жители пытаются бороться годами.

"Все свалки выявлены в границах Невского района, однако отравляют жизнь и кудровчанам. Мы обратились в профильные ведомства для принятия мер по ликвидации свалок, однако по опыту со свалкой на Народной улице понимаем, что это будет долгий процесс", - предрекает лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Активисты также докладывают о трех свалках, образовавшихся на улице Крыленко, и о завалах из автомобильных покрышек, которые складируют в самом конце улицы Подвойского.

фото: Зеленый фронт