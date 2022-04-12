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Новости 14:43

"Фонтанка": В Петербурге обыскивают сотрудников экономической полиции

фото ЗакС политика "Фонтанка": В Петербурге обыскивают сотрудников экономической полиции

Утром 12 апреля сотрудники Следственного комитета явились с обысками в квартиры и офисы бывших и нынешних сотрудников Управления экономической безопасности Петербурга, передает "Фонтанка". Вопросы возникли к бывшему и нынешнему заместителям главы ведомства, начальнику  отдела экономической полиции Колпинского района и еще одному действующему сотруднику управления.

Как указывает издание со ссылкой на свои источники в силовых структурах, следственные действия проводятся в рамках дела о незаконной банковской деятельности, представлявшей собой обналичивание средств с целью ухода от налогов. "Фонтанка" отсылает читателя к делу, возбужденному два года назад, в котором фигурировали две схемы ухода от налогов: суммарно речь идет об обналичивании более чем 500 млн рублей. О предполагаемой роли силовиков в этих схемах пока ничего не сообщается.


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