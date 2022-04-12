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Пятый энергоблок ЛАЭС отключили из-за возникших неполадок

фото ЗакС политика Пятый энергоблок ЛАЭС отключили из-за возникших неполадок

В понедельник, 11 апреля, пятый энергоблок Ленинградской атомной электростанции был остановлен под действием автоматики ввиду отключения электронасосов, делится ТАСС.

По сообщению управления информации и общественных связей ЛАЭС, сейчас энергоблок охлаждается, после чего работники станции будут устанавливать причину остановки турбины электронасоса.

Предварительно, в отключенном состоянии силовая установка пробудет до 15 апреля.

Отдельно указывается, что энергоблок отключили в безопасном режиме согласно предустановленным проектным алгоритмам, радиационный фон не превышен и находится в пределах нормы.

Пятый энергоблок ЛАЭС ввели в эксплуатацию после ремонта, который завершился 25 февраля.


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