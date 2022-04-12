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Новости 18:27

Попавший под санкции Милонов рассказал о своих японских "активах"

фото ЗакС политика Попавший под санкции Милонов рассказал о своих японских "активах"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, на которого распространился новый пакет санкций японского правительства, дал понять, что едва ли многое потеряет от появившихся ограничений.

"К сожалению, главный мой актив японского происхождения — детская игровая приставка", - рассказал он РИА "Новости".

Новые антироссийские санкции петербуржец считает не слишком разумным шагом еще и потому, что видит в нем угрозу лишения Японии "настоящего суверенитета". Наконец, имеются у него к введенным ограничениям и замечания этического характера.

"Думаю, что такое политическое поведение не соответствует ни одному самурайскому кодексу", - рассудил единоросс.

Дополнительные санкции Японии, объявленные 12 апреля, коснулись почти четырехсот российских граждан, среди которых фигурируют коллеги Милонова по федеральному парламенту: например, Ирина Яровая, Петр Толстой и Василий Пискарев.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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