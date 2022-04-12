Жительница Крыма может получить реальный срок за осквернение могилы военного, погибшего на "спецоперации"

В Крыму возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п. "б" ч.2 ст.244 УК РФ) в отношении жительницы села под Судаком, заподозренной в осквернении могилы военнослужащего, погибшего в ходе "спецоперации" на Украине.

Ранее в понедельник, 12 апреля, суд избрал для женщины меру пресечения в виде заключения в СИЗО на срок до 8 мая текущего года.

Как полагают правоохранители, 7 апреля крымчанка неким образом осквернила могилу бойца на сельском кладбище в Солнечной Долине, умершего в результате боевых действий на Украине.

В рамках инкриминируемого женщине правонарушения ей может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до 5 лет.