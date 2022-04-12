В портах северо-запада ожидают падения контейнерооборота на 95%

В ближайшем месяце порты в Северо-Западном федеральном округе смогут столкнуться с резким падением грузооборота контейнеров. Генеральный директор группы "Дело" Дмитрий Паньков предрекает, что из-за международных санкций, введенных против России в связи с ее военной спецоперацией на Украине, падение показателя достигнет 95%. По его данным, из 20 контейнерных линий, действовавших в России, страну покинули 14.

"Эти 14 ушедших линий контролировали порядка 70-80% грузооборота. Конечно же, больше всего пострадал и пострадает северо-запад. Мы берем круг клиентов, которые есть сейчас, и отнимаем те линии, которые ушли из северо-запада и из России, - это потеря в объеме составляет порядка 90-95%. Это весь бассейн в целом", - приводит его позицию "Интерфакс".

Среди основных перевозчиков, по сведениям Панькова, на северо-западе задержались только COSCO и Unifeeder, причем последний тоже собирается прекратить деятельность в СЗФО. Пока, по наблюдениям эксперта, объявившие об уходе из России перевозчики организуют доставку из одного конца в другой скопившиеся грузы.

Отметим, что на прошлой неделе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко нашел некритичным снижение грузооборота в портах региона, вызванное санкциями. По его данным, в портах Балтики этот показатель за последние полтора месяца снизился на 7,7%.

фото: lenobl.ru