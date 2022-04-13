Baza: ФСБ обыскивала офис "Аэрофлота", откуда недавно уволился эамдиректора, критиковавший "спецоперацию"

Минувшим днём, 12 апреля, в течение всего дня в офисе компании "Аэрофлот", располагающемся на Арбате, проходили обыски, информирует Baza.

По сведениям издания, оперативные мероприятия могут быть связаны с заявлениями замгендиректора "Аэрофлота" Андрея Панова, а именно - из-за его критических замечаний о военной "спецоперации". Источники Baza сообщили, что обыски проходили "именно в вотчине Панова": в период с 2018 по март 2022 года он являлся замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу компании.

Панов эмигрировал из России в Израиль. Несколько дней назад он дал интервью журналу Financial Times, в котором обратился к топ-менеджерам российских компаний: речь вновь шла о "спецоперации".