Главу "Яблока" на Алтае оштрафовали за дискредитацию армии в посте, опубликованном до появления закона

Руководитель алтайского отделения "Яблока" член федерального бюро партии Александр Гончаренко получил штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП), информирует пресс-служба партии.

Примечательно, что публикация, которая послужила поводом для составления административного протокола в отношении Гончаренко, появилась в блоге политика до вступления в силу нового закона - 2 марта. Протокол же составили 30 марта. Решение днём ранее, 11 апреля, вынес Октябрьский суд Барнаула.

Напомним, что закон, благодаря которому стало возможным преследовать россиян по статье 20.3.3 КоАП, Госдума и Совфед приняли в один день - 4 марта. Подобную оперативность в Кремле объяснили необходимостью противодействовать информационной войне, которую якобы развязали против России.