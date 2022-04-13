Россию покинули политолог Екатерина Шульман и карикатурист Сергей Елкин

Два известных общественных деятеля объявили о том, что находятся за пределами России и в ближайшее время не планируют возвращаться. Так, накануне вечером в авторской программе "Статус" на YouTube политолог Екатерина Шульман рассказала, что по меньшей мере на год уехала в Берлин. Находиться в столице Германии она будет в качестве стипендиата фонда имени Роберта Боша.

Минувшей ночью на своей странице в социальной сети об отъезде также объявил известный художник Сергей Елкин.

"Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", - говорится в его посте.

Елкин специализируется на политических карикатурах, которые были особенно популярны во времена санкционированных митингов и шествий начала 2010-х годов и часто заменяли демонстрантам плакаты со слоганами.