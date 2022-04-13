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Новости 11:25

В Петербурге завотделением реабилитации городского диспансера предстанет перед судом за взятки

фото ЗакС политика В Петербурге завотделением реабилитации городского диспансера предстанет перед судом за взятки

В петербургском управлении Следственного комитета отчитались о завершении расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении заведующей отделением реабилитации пациентов одного из диспансеров Северной столицы: женщину обвиняют в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, в ближайшее время её ожидает суд.

Другим фигурантом разбирательства является руководитель коммерческой структуры, который, как указано в материалах дела, способствовал получению взяток.

Как полагают правоохранители, обвиняемые разработали преступную схему и действовали в её рамках в период с декабря 2012 года по июнь 2020-го: заведующей поступали деньги от четырёх компаний, подведомственных гендиректору (при этом три структуры освободили от ответственности за помощь в следствии). Как итог, от другого обвиняемого она получила не менее 4 млн рублей, а от других - свыше 13 млн. Взятками фигуранты разбирательства "покупали" себе победу на аукционах и общее покровительство.

Материалы дела на данном этапе переданы суду для рассмотрения по существу.


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