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Новости 11:59

ФСБ и МВД задержали экс-главу Лебяжья: ущерб от его действий оценивают в 18 млн рублей

фото ЗакС политика ФСБ и МВД задержали экс-главу Лебяжья: ущерб от его действий оценивают в 18 млн рублей

Представители сразу двух силовых структур - ФСБ и МВД - принимали участие в задержании экс-главы МО "Лебяженское городское поселение" Ломоносовского района Ленобласти Александра Магона. Бывшего управленца заподозрили в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Вместе с Магоном задержали ещё двух человек, которых силовики считают пособниками экс-чиновника.

Как полагают следователи, соучастники преступления в период с 2017 по 2022 год принимали участие в схеме хищения земельных участков: им удалось присвоить таким образом два участка в 9,6 га в Ленобласти. Ущерб от их действий превысил 18 млн рублей.

Правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Магон являлся главой Лебяжья с декабря 2014 по октябрь 2019 года.


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