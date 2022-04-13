Первый вице-премьер Белоусов признал, что "просадка" экономики уже началась

В ходе выступления в стенах Совета Федерации первый вице-премьер Андрей Белоусов обрисовал актуальную ситуацию в российской экономике, которая более полутора месяцев испытывает себе санкционное давление западных стран. По его данным, наибольшее снижение объемов производства демонстрируют промышленность и торговля: в этих секторах оно достигло 11%.

"Один из главных на сегодня рисков - "просадка" экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике - с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, - хотя она пока практически не затронула рынка труда", - приводит рассказ чиновника "Интерфакс".

По словам Белоусова, для льготного кредитования системообразующих предприятий имеются лимиты (7-8 трлн рублей), которых не хватит на всех нуждающихся. Поэтому для других компаний чиновники постараются найти другие меры поддержки, например, снижение налогового бремени.