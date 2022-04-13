Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пожара на "Невской мануфактуре"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкину поручил врио главы петербургского управления ведомства Марине Парастаевой представить ему отчёт о промежуточных результатах расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении гендиректора "Невской мануфактуры" и его зама, информирует пресс-служба СК.

Отметим, что расследование пожара на предприятии поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

Один из самых крупных пожаров в новейшей истории Петербурга почти полностью уничтожил дореволюционное здание "Невской мануфактуры" в апреле 2021 года. Многодневный пожар приходилось тушить с привлечением военной авиации. При исполнении долга погиб спасатель, награжденный впоследствии посмертно.

Гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель находятся под стражей. Компанию обязали восстановить здание-памятник до середины 2025 года.