ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:45

В Смольном установят единовременную выплату ветеранам к 9 мая

фото ЗакС политика В Смольном установят единовременную выплату ветеранам к 9 мая

Почти за месяц до празднования 77-го Дня Победы над нацистской Германией петербургский губернатор Александр Беглов распорядился организовать разовую денежную выплату нескольким социальным группам, имеющим отношение к празднику. Деньги будут начислены из резервного фонда Смольного.

"Ветераны всегда были нашей моральной и нравственной опорой. Теперь мы должны их поддержать накануне Дня Победы - самого светлого, великого и почитаемого в стране праздника", - считает Беглов, цитируемый пресс-службой городского правительства.

Ставшие традиционными выплаты распространятся на ветеранов, инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов боевых действий и так называемых детей войны, рожденных до 3 сентября 1945 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама