В Смольном установят единовременную выплату ветеранам к 9 мая

Почти за месяц до празднования 77-го Дня Победы над нацистской Германией петербургский губернатор Александр Беглов распорядился организовать разовую денежную выплату нескольким социальным группам, имеющим отношение к празднику. Деньги будут начислены из резервного фонда Смольного.

"Ветераны всегда были нашей моральной и нравственной опорой. Теперь мы должны их поддержать накануне Дня Победы - самого светлого, великого и почитаемого в стране праздника", - считает Беглов, цитируемый пресс-службой городского правительства.

Ставшие традиционными выплаты распространятся на ветеранов, инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов боевых действий и так называемых детей войны, рожденных до 3 сентября 1945 года.