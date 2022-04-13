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Новости 14:47

На российских сайтах по поиску вакансий ищут "копирайтеров патриотического текста"

фото ЗакС политика На российских сайтах по поиску вакансий ищут "копирайтеров патриотического текста"

В России работодатели начали размещать на сайтах с вакансиями объявления по поиску "копирайтеров патриотического текста", обратил внимание телеграм-канал "Осторожно, новости".

К примеру, такая вакансия появилась на "Авито". Примечательно, но объявления быстро удаляют, предлагая потенциальным работникам перейти на общение в WhatsApp, где и рассказывают соискателям об основных тонкостях предстоящей деятельности. Копирайтерам предлагают как самим писать тексты, так и искать "себе подобных". В заметках следует рассказывать о "величии страны", "героизме погибших на спецоперации солдат", а также использовать "патриотические" хештеги с Z и V и смайлик с флагом РФ. В качестве примера годного текста приводится скриншот публикации певца Николая Баскова в поддержку "спецоперации" в одной из соцсетей.

У автора объявления, с которым пообщались журналисты, в описании профиля написано "Объединение Z". Оплата за один текст в не менее чем 2 500 тысячи символов — 1 800 рублей. Деньги обещают переводить после написания текстов. На каких ресурсах их впоследствии будут публиковать — не указывается.


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