Минкульт: Иностранные специалисты остались работать в театрах Петербурга и Москвы, несмотря на колоссальное давление

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова дала большое интервью телеканалу "Россия 24", в котором поделилась своим видением происходящего ныне в стране в сфере, которую она курирует.

По мнению Любимовой, даже если вокруг РФ вновь сомкнётся железный занавес, то бояться его не стоит, поскольку подведомственные Минкульту учреждения по-прежнему смогут радовать россиян "совершенно уникальными и экспозициями, и уникальными спектаклями, и картинами в кино".

Кроме того, невозможно просто взять и отменить русскую культуру, так как миллионы зрителей продолжают наблюдать за ней онлайн - смотря, к примеру, балет, уверена министр.

Наконец, заключила Любимова, невзирая на стороннее давление, в российских театрах продолжает работать множество зарубежных специалистов.

"Определенное количество людей и уникальных специалистов иностранных, несмотря ни на что остаются и в Санкт-Петербурге, и в Михайловском театре, и в Мариинке, и в Большом. Несмотря на колоссальное давление им хочется работать с нами", - заключила министр культуры.