Беглов поздравил работников ГУП "Горэлектротранс" с юбилеем российского троллейбуса

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил сотрудников ГУП "Горэлектротранс" с юбилеем отечественного троллейбуса, которому в среду, 13 апреля, исполняется 120 лет. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

В администрации Северной столицы напомнили, что на сегодняшний день в городе работают 46 троллейбусных маршрутов. Всего при этом на балансе "Горэлектротранса" состоят 719 машин.

"Город взял курс на безопасный и экологичный общественный транспорт. Поэтому развитие электрического транспорта остается одной из приоритетных задач", - высказался Беглов.

В нынешнем году, отметил городской глава, город планирует заменить 389 троллейбусов: на данный момент договоры подписаны на поставку 288 новых современных машин.