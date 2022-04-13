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Новости 17:55

Беглов с заметным отрывом лидирует в мартовском рейтинге самых медийных губернаторов

фото ЗакС политика Беглов с заметным отрывом лидирует в мартовском рейтинге самых медийных губернаторов

"Медиалогия" представила обновлённый мартовский рейтинг самых медийных губернаторов Северо-Западного федерального округа.

Так, в прошлом месяце наиболее упоминаемым в региональных СМИ был петербургский глава Александр Беглов (свыше 15 тысяч упоминаний). На втором месте оказался его ближайший коллега губернатор Ленобласти Александр Дрозденко (5,3 тысяч упоминаний), а замыкает тройку лидеров руководитель Псковской области Михаил Ведёрников (почти 4,6 тысяч упоминаний).

Беглов отметился в СМИ благодаря заявлениям об отмене QR-кодов в Северной столице (с 4 марта), о возвращении 100% заполняемости театров и кино (с 28 марта) и, наконец, медиаресурсы писали о встрече губернатора с делегацией из Белоруссии под руководством премьер-министра республики Романа Головченко.

Кроме того, Смольный подписал ряд постановлений о строительстве социальной инфраструктуры и, в завершение, Беглов запомнился СМИ ввиду своих заявлений о мерах поддержки городской экономики.

О Дрозденко, в свою очередь, писали ввиду утверждения проекта планировки территории для возведения электродепо "Правобережное", на чьей базе впоследствии появится станция метро "Кудрово". Им были сделаны заявления о наращивании объёмов производства сыров в Ленобласти, а также о других мерах поддержки бизнеса.

Наконец, Ведёрникова цитировали после сообщений об отмене ряда антиковидных мер.


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