В Петербурге отменено проведение юбилейного Мирового энергетического конгресса

Юбилейный 25-й Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Петербурге с 24 по 27 октября, отменён, уведомил "Деловой Петербург" представитель "Экспофорума".

Причины, по которым мероприятие не состоится, площадка конкретизировать не стала, уточнив, что подробности будут представлены публике позднее.

В свою очередь российский организатор мероприятия фонд "Росконгресс" официально об отмене мероприятия не заявлял.

Отметим, юбилейный Петербургский международный экономический форум в городе на Неве при этом пройдёт.