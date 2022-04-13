В Петербурге отменено проведение юбилейного Мирового энергетического конгресса

Юбилейный 25-й Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Петербурге с 24 по 27 октября, отменён, уведомил "Деловой Петербург" представитель "Экспофорума".
Причины, по которым мероприятие не состоится, площадка конкретизировать не стала, уточнив, что подробности будут представлены публике позднее.
В свою очередь российский организатор мероприятия фонд "Росконгресс" официально об отмене мероприятия не заявлял.
Отметим, юбилейный Петербургский международный экономический форум в городе на Неве при этом пройдёт.