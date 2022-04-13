Производящая контрацептивы и моющие средства компания Reckitt Benckiser объявила об уходе из РФ

Британская компания Reckitt Benckiser известила об уходе с российского рынка, следует из её официального заявления, которое приводит "Интерфакс".

Производство компании расположено в подмосковном Клину: оно было открыто ещё в 2005 году.

Reckitt Benckiser выпускает такие моющие средства, как Vanish, Cillit Bang, Calgon, Tiret, Dosia; кроме того, в числе производимой ей продукции - контрацептивы Durex и Contex и медицинские препараты "Нурофен", "Стрепсилс" и Clearasil.

В компании сообщили, что собираются избавиться от всего российского сегмента собственного бизнеса. Его могут передать либо третьей стороне, либо сотрудникам фирмы, указывается в пресс-релизе. Полную передачу дел новым владельцам Reckitt Benckiser намерен завершить до конца текущего года. В России в штате компании числятся 1 300 человек.

Уход Reckitt Benckiser объяснили непринятием действий, которые Россия ведёт на Украине.