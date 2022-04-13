В Петербурге тушат общежитие Медицинского университета

Вечером 13 апреля в Петербурге загорелось здание общежития Медицинского университета имени Мечникова в Красногвардейском районе.

"В 17:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пискаревский проспект, дом 47, корп. 45. Происходит горение в жилом здании, на девятом этаже, площадь уточняется, - рассказала пресс-служба регионального главка МЧС.

С возгоранием борются силами трех машин и пятнадцати специалистов.

Из здания удалось оперативно эвакуировать всех людей благодаря эффективно сработавшей сигнализации, передает ТАСС. О наличии пострадавших пока ничего не говорится.