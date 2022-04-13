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Новости 19:15

Инфляция в России с начала года превысила отметку 10%

фото ЗакС политика Инфляция в России с начала года превысила отметку 10%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 2 по 8 апреля. Рост цен на товары всех типов составил 0,66% в сравнении с предыдущей неделей и 10,83% в сравнении с началом года.

Из продовольственных продуктов наибольший рост в розничной цене показали свекла (+7,44%), лук (+6,34%), картофель (+3,62%), морковь (+3,37%), яблоки (+3,14%), маргарин (+3,11%), рис (+2,69%). В целом за неделю подорожали все продукты питания, кроме помидоров (-5,26%), огурцов (-5,0%) и бананов (-4,78%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали прокладки (+4,51%), шампунь (+3,46%) и туалетное мыло (+3,36%).

Тем временем, по последним данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 17,49%, а продовольственная - 19,1%.


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