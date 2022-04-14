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На флагмане Черноморского флота произошла детонация боезапаса

фото ЗакС политика На флагмане Черноморского флота произошла детонация боезапаса

Экипаж ракетного крейсера "Москва" полностью эвакуирован после детонации боезапаса, сообщили ночью 14 апреля информагентства со ссылкой на Минобороны. Причины происшествия устанавливаются, говорится в заявлении ведомства.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под названием "Слава", свое нынешнее имя получил в 1996 году.

Фото: pixabay


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