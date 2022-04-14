На флагмане Черноморского флота произошла детонация боезапаса

Экипаж ракетного крейсера "Москва" полностью эвакуирован после детонации боезапаса, сообщили ночью 14 апреля информагентства со ссылкой на Минобороны. Причины происшествия устанавливаются, говорится в заявлении ведомства.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под названием "Слава", свое нынешнее имя получил в 1996 году.

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