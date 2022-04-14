Шрифты Times New Roman и Arial стали недоступны в России

Американская компания Monotype, владеющая популярными шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла доступ к своей библиотеке пользователям из России, сообщили 14 апреля "Ведомости" со ссылкой на источник в IT-сфере.

Сайт Monotype доступен российским пользователям, однако при попытке открыть каталог шрифтов появляется сообщение о запрете доступа из-за введенных владельцем сайта ограничений. При этом при использовании VPN-сервиса страница открывается, утверждает издание.

О недоступности библиотеки шрифтов Monotype стало известно 11 апреля, хотя доступ мог быть закрыт и раньше, рассказал собеседник "Ведомостей" в российской IT-компании. Он уточнил, что официальных сообщений об этом в его компании не получали.

Издание уточняет, что наиболее популярные шрифты Monotype по-прежнему доступны российским пользователям — в частности, в пакете Microsoft Office, приостановившей в марте продажи на территории страны. "Если в России сейчас и можно купить пакет Microsoft Office, то речь идет именно о коробочном решении. Но это именно те "коробки", которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки", — прокомментировал ситуацию глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников. По его словам, работа шрифтов в этих решениях должна сохраняться, поскольку Microsoft выкупила на них права у Monotype.

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