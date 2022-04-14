Платная парковка уменьшила количество автомобилей в центре Петербурга

Введение платной парковки привело к уменьшению на 15% количества автомобилей, прибывающих в центр Петербурга, сообщил замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Заявление прозвучало 13 апреля в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Количество личного транспорта, на котором люди прибывают в центр города, уменьшилось где-то на 15%. Конечно, нам удалось обеспечить приоритет для движения общественного транспорта. Средняя скорость его передвижения в зоне платной парковки увеличилась на 20%", — цитирует слова Ваньчкова пресс-служба комтранса.

Чиновник перечислил результаты появления в городе зоны платной парковки. По его словам, вдвое сократилось время прибытия экстренных служб, автомобилисты перестали ставить машины в два ряда, а количество ДТП снизилось на четверть. При этом в три раза выросла оборачиваемость парковочных мест, добавил Ваньчков. Если прежде машина могла стоять на одном месте практически целый день, то теперь владельцы паркуются в среднем на два-три часа.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга