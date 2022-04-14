Медведев пригрозил лишить Балтику статуса безъядерного региона

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия будет укреплять границы с этими государствами, заявил 14 апреля замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, протяженность сухопутных границ России со странами альянса в этом случае вырастет "более чем вдвое", что вызовет ответные меры со стороны Москвы.

В частности, Медведев указал на необходимость усилить группировку сухопутных сил и ПВО в регионе вместе с развертыванием военно-морских сил в акватории Финского залива. "В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен", — написал он и добавил, что до сих пор Россия не намеревалась идти на такие меры, но ""заметьте — не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма".

При этом Медведев посчитал несущественным мнение о том, что Швеция и Финляндия сохраняли бы нейтралитет, не начнись спецоперация на Украине. "Это не так, — объявил чиновник. — Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная".