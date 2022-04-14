Акция "Бессмертный полк" в 2022 году состоится в традиционном формате

Шествие "Бессмертного полка" состоится в 2022 году в очном формате, заявил 14 апреля сопредседатель Центрального штаба движения, генерал-полковник Сергей Макаров. Сообщение об этом прозвучало на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате", — цитирует заявление Макарова РИА "Новости".

В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Впервые она состоялась в Томске в 2012 году, с тех пор движение расширилось и приняло общенациональный масштаб.

Фото: "Бессмертный полк"/ "ВКонтакте"