Фигурант "ростовского дела", сидевший в бараке с сотней зэков, отсудил у ФСИН 30 тысяч рублей

Активисту Яну Сидорову, проведшему четыре года в колонии по так называемому "ростовскому делу", удалось выиграть суд у ФСИН, о чем сообщил в своем аккаунте в социальной сети его защитник Иван Асташин. Заключенный жаловался на невыносимые условия содержания: свыше полутора лет его держали в бараке площадью 95 квадратных метров вместе с сотней других осужденных. Это существенно нарушает правила, изложенные в уголовно-исполнительном кодексе и предусматривающие в таких случаях не менее двух квадратных метров личного пространства для каждого зэка.

Вместо запрошенных 2 млн рублей Сидорову выплатят только 30 тысяч рублей. По словам Асташина, в пенитенциарных учреждениях, где содержался его подзащитный, имелась и масса других нарушений.

"Отсутствие вентиляции, отсутствие приспособлений для подъёма на второй ярус шконок и бортиков безопасности, отсутствие приватности в душе — заключённые мылись по 10 человек в едином помещении без перегородок", - перечисляются они в посте.

Сумму компенсации автор текста намерен дойти в обжаловании суммы компенсации вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, что "ростовское дело" возникло после одиночных пикетов, которые Ян Сидоров и Владислав Мордасов провели в Ростове-на-Дону в защиту горожан, потерявших жилье из-за пожара.