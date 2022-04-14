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Новости 12:14

В Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в превышении полномочий

фото ЗакС политика В Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в превышении полномочий

Сотрудники отдела собственной безопасности петербургского главка МВД задержали коллегу, работающего в ОМВД по Кировскому району, передает пресс-служба ведомства. Правоохранитель, по версии силовиков, незаконно требовал от одного из автовладельцев 25 тысяч рублей за возврат машины, которую у того ранее изъяли. Задержание случилось в момент передачи суммы наличных.

В сообщении от ГУ МВД подчеркивается, что нерадивый полицейский "заведомо знал об отсутствии у него таких полномочий". В ближайшее время, если вина задержанного подтвердится, его обещают уволить и наказать в соответствии с законодательством, а также привлечь к дисциплинарной ответственности его непосредственное начальство.


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