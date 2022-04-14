РКН утвердил единственного поставщика онлайн-телевещания

Во исполнение закона о едином поставщике телевещания в интернете, принятого в прошлом году, глава Роскомнадзора Андрей Липов своим приказом назначил на эту роль ООО "Витрина ТВ". Агентство "Интерфакс" обратило внимание на протокол заседания комиссии по отбору поставщика, состоявшегося в марте, и установило, что рассматривалась только одна заявка.

Компания "Витрина ТВ" появилась в 2018 году совместными усилиями ВГТРК, Первого канала, "Национальной медиа группы", "СТС Медиа" и впоследствии присоединившегося к ним холдинга "Газпром медиа". Теперь, согласно новым документам РКН, она стала "единственной уполномоченной организацией по обеспечению распространения общероссийских обязательных телеканалов", а также телеканалов, имеющих право на цифровое наземное вещание.

Основными декларировавшимися целями закона о едином поставщике цифрового телевещания были противодействие незаконному контенту, а также улучшение качества эфира.