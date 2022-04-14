ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:47

РКН утвердил единственного поставщика онлайн-телевещания

фото ЗакС политика РКН утвердил единственного поставщика онлайн-телевещания

Во исполнение закона о едином поставщике телевещания в интернете, принятого в прошлом году, глава Роскомнадзора Андрей Липов своим приказом назначил на эту роль ООО "Витрина ТВ". Агентство "Интерфакс" обратило внимание на протокол заседания комиссии по отбору поставщика, состоявшегося в марте, и установило, что рассматривалась только одна заявка.

Компания "Витрина ТВ" появилась в 2018 году совместными усилиями ВГТРК, Первого канала, "Национальной медиа группы", "СТС Медиа" и впоследствии присоединившегося к ним холдинга "Газпром медиа". Теперь, согласно новым документам РКН, она стала "единственной уполномоченной организацией по обеспечению распространения общероссийских обязательных телеканалов", а также телеканалов, имеющих право на цифровое наземное вещание.

Основными декларировавшимися целями закона о едином поставщике цифрового телевещания были противодействие незаконному контенту, а также улучшение качества эфира.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама